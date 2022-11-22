«Блэйд» с Махершалой Али обзавелся новыми режиссером и сценаристом

По данным The Hollywood Reporter, Ян Деманж, снявший пилот «Страны Лавкрафта», занял кресло режиссера «Блэйда» с Махершалой Али.
Также новым сценаристом стал Майкл Старрбери, приложивший руку к мини-сериалу «Когда они нас увидят» от Netflix.
Источники утверждают, что Махершала Али лично принимал участие в подборе сценариста. Ранее СМИ сообщали, что актер был недоволен написанным сценарием картины.
Теперь перед Старрбери и Деманжем стоит задача написать и снять мрачную картину про охотника на вампиров.
Премьера «Блэйда» состоится 6 сентября 2024 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: точка зрения зомби«Узнаем ответ — сможем выжить».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.