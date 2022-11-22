«Блэйд» с Махершалой Али обзавелся новыми режиссером и сценаристом

По данным The Hollywood Reporter, Ян Деманж, снявший пилот «Страны Лавкрафта», занял кресло режиссера «Блэйда» с Махершалой Али.

Также новым сценаристом стал Майкл Старрбери, приложивший руку к мини-сериалу «Когда они нас увидят» от Netflix.

Источники утверждают, что Махершала Али лично принимал участие в подборе сценариста. Ранее СМИ сообщали, что актер был недоволен написанным сценарием картины.

Теперь перед Старрбери и Деманжем стоит задача написать и снять мрачную картину про охотника на вампиров.

Премьера «Блэйда» состоится 6 сентября 2024 года.