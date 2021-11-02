Blizzard отложила Overwatch 2 и Diablo 4. А ведь у них даже не было дат релиза

Blizzard без объявления войны решила отложить релиз Overwatch 2 и Diablo IV — судя по всему, в 2022 году эти игры ждать не стоит.

Интересно, что прежде компания даже примерно не говорила, когда они выйдут.

За последние кварталы наши команды добились больших успехов в их разработке. Как мы считаем, дополнительное время на производство и «наращивание» творческих ресурсов для поддержки игр после запуска гарантирует то, что проекты будут радовать и привлекать игроков долгие годы в будущем.

Однако в 2022 году Blizzard хочет показать фанатам много нового контента. В каком именно формате, учитывая отмену BlizzConline, пока неизвестно.

Можно предположить, что внезапный перенос тоже связан со скандалом из-за домогательств и нездоровой рабочей атмосферы внутри компании.

Кроме того, в Blizzard вновь случились перестановки в руководстве. Теперь «рулить» компанией будет только Майк Ибарра, хотя изначально предполагалось, что ему будет помогать Дженнифер О’Нил.

Ранее студия заявила, что команда Overwatch 2 «прошла важный рубеж» в разработке. При этом информация инсайдеров расходилась: одни говорили, что командный шутер выйдет до лета 2022 года, чтобы подогреть интерес к Overwatch League, а другие сообщали о переносе релиза на 2023-й.