Борьба за будущее в трейлере «Газетчиц» по комиксу Брайана К. Вона

Amazon показал полноценный трейлер подросткового научно-фантастического сериала «Газетчицы» о путешествиях во времени. Четыре подруги, которые подрабатывали разноской газет в таком спокойном 1988-м, неожиданно оказываются в 2019-м — да ещё в центре войны за само время между разными группировками! Более того, девушкам предстоит столкнуться с версиями самих себя из будущего!

Paper Girls основаны на одноимённом комиксе Брайана К. Вона («Сага», «Y: Последний человек на Земле»), и для Amazon такой первоисточник как нельзя лучше подойдёт, чтобы поконкурировать с «Очень странными делами» от Netflix.

Проектом занимаются студии Amazon и Legendary, а продюсером выступает Кристофер Кантвелл («Остановись и гори», The Parts You Lose). В главной роли — София Росински (сериал Fast Layne, фильм ужасов «По ту сторону двери»).

Премьера состоится 29 июля.