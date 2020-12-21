Universal экранизирует «Электрический штат». На борту братья Руссо и Милли Бобби Браун

Universal запустила в производство экранизацию графического романа «Электрический штат» (в оригинале — The Electric State) от автора «Рассказов из Петли» Саймона Столенхага.

Действие картины развернется в мире, пережившим техногенную катастрофу. В центре сюжета девочка-подросток, которая отправляется на поиски своего пропавшего брата вместе с милым роботом.

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун исполнит главную роль. В режиссерском кресле оказались постановщики «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо. А сценарий написали Кристофер Маркус и Стивен Макили, работавшие над фильмами Marvel.

О киноадаптации пошли разговоры еще в 2017 году. Тогда режиссером должен был стать Энди Мускетти, однако он сфокусировался на «Флэше» и оставил свою должность.

Deadline полагает, что съемки «Электрического штата» начнутся между концом 2021 и началом 2022 года. Сейчас у братьев Руссо и Милли Бобби Браун очень плотный график.