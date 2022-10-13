Брендан Фрейзер с удовольствием бы сыграл в новой «Мумии»

Брендан Фрейзер в одном из интервью рассказал, что не против вернуться к роли Рика О’Коннелла в «Мумии», если ему когда-нибудь сделают такое предложение.

Не знаю, что такой фильм должен из себя представлять. Но я готов взяться за проект, если кто-то придумает, как правильно его реализовать.

Также актер отметил, что перезапуск «Мумии» 2017 года с Томом Крузом в главной роли провалился из-за того, что авторы сделали упор на хоррор-элементы.