Брендан Фрейзер с удовольствием бы сыграл в новой «Мумии»

Брендан Фрейзер в одном из интервью рассказал, что не против вернуться к роли Рика О’Коннелла в «Мумии», если ему когда-нибудь сделают такое предложение.
Не знаю, что такой фильм должен из себя представлять. Но я готов взяться за проект, если кто-то придумает, как правильно его реализовать.
Также актер отметил, что перезапуск «Мумии» 2017 года с Томом Крузом в главной роли провалился из-за того, что авторы сделали упор на хоррор-элементы.
Ингредиент, который мы использовали в нашем фильме и которого я не увидел в новом, — это веселье. Ремейк получился чересчур прямолинейным фильмом ужасов. «Мумия» должна быть захватывающим приключением, а не хоррором.
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