КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему
Новости

Бюджет сиквелов «Страстей Христовых» составит $200 млн. Мэл Гибсон покажет бивты ангелов и демонов

Андрей Квасков
22 октября 16:37
77
1 минута на чтение
Мэл Гибсон готовит масштабное продолжение «Страстей Христовых» с общим бюджетом около $200 млн.

Съёмки проходят в Риме: первая часть выйдет 26 марта 2027 года, в Страстную пятницу, а релиз второй состоится спустя 40 дней, 6 мая.

Фильм расскажет о падении ангелов и сошествии Христа в Ад в рамках его духовного пути, а зрителей ждут масштабные сражения между ангелами и демонами.

Подробности сюжета держатся в секрете, но можно ожидать эпичных сцен сражений между демонами и ангелами. Видимо, этим обусловлен высокий для независимого кино бюджет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Вы дадите мне гранату? А базуку? Или танк?» — трейлер нового сериала от создателя «Во все тяжкие»

Новости

Киновселенная DC пока обойдется без Дарксайда — частично из-за Marvel
У режиссера есть более «интересные» персонажи для DCU.

Новости

Финал «Вампиров средней полосы» стартует 1 ноября
Новый трейлер прилагается.

Новости

В 1 сезоне «Гарри Поттера» будет персонаж, которого там в книгах не было. И убийство Поттеров!
Похоже, сериал расширяет книги.

Новости

Учёные создали киберглаз для слепых
Пациенты снова могут читать.

Новости

Утерянные эпизоды «Доктора Кто», похоже, спрятаны у частных коллекционеров
И один из них скоро может увидеть свет.

Новости

The Sinking City 2 отложили до 2026 года. Зато показали кучу новых скриншотов

Новости

Вышел трейлер сиквела норвежского фэнтези «Тролль»

Новости

Авторы «Очень странных дел» о Векне в финале: «Это Фредди Крюгер на стероидах»

Новости

Адам Драйвер хотел рассказать историю Кайло Рена после событий девятого эпизода
Но его идею зарубил Боб Айгер.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты