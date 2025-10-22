Бюджет сиквелов «Страстей Христовых» составит $200 млн. Мэл Гибсон покажет бивты ангелов и демонов





Съёмки проходят в Риме: первая часть выйдет 26 марта 2027 года, в Страстную пятницу, а релиз второй состоится спустя 40 дней, 6 мая.





Фильм расскажет о падении ангелов и сошествии Христа в Ад в рамках его духовного пути, а зрителей ждут масштабные сражения между ангелами и демонами.





Подробности сюжета держатся в секрете, но можно ожидать эпичных сцен сражений между демонами и ангелами. Видимо, этим обусловлен высокий для независимого кино бюджет.



Мэл Гибсон готовит масштабное продолжение «Страстей Христовых» с общим бюджетом около $200 млн.