Bungie остановит продажу Destiny 2 в России и Беларуси

Bungie объявила, что временно остановит продажу Destiny 2 на территории России и Беларуси, — совершать внутриигровые покупки за реальные деньги тоже не получится.
Студия подчеркнула, что геймеры по-прежнему смогут запускать игру и взаимодействовать с уже приобретенным контентом.
Кроме того, разработчики добавили в Destiny 2 бесплатную эмблему под названием «Соняшник» для тех, кто хочет поддержать украинский народ.
На момент написания заметки в Steam и других магазинах все еще можно приобрести дополнения для игры Bungie.
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Редактор
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