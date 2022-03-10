Bungie остановит продажу Destiny 2 в России и Беларуси

Bungie объявила, что временно остановит продажу Destiny 2 на территории России и Беларуси, — совершать внутриигровые покупки за реальные деньги тоже не получится.

Студия подчеркнула, что геймеры по-прежнему смогут запускать игру и взаимодействовать с уже приобретенным контентом.

Кроме того, разработчики добавили в Destiny 2 бесплатную эмблему под названием «Соняшник» для тех, кто хочет поддержать украинский народ.

На момент написания заметки в Steam и других магазинах все еще можно приобрести дополнения для игры Bungie.