Capcom купят? В 2022-м будет еще несколько крупных сделок в игровой индустрии

Организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кили рассказал, что в этом году помимо покупки Activision Blizzard и Bungie будет еще несколько крупных сделок между игровыми компаниями.
В детали он вдаваться не стал, но отметил, что эти соглашения находятся на финальных стадиях переговоров.
Have heard from multiple people: As you might suspect, there are a few other big video game deals in final stages of negotiations. It's going to be an interesting year!
— Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 1, 2022
Параллельно с этим редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал, что владеет похожей информацией, раскрывать которую он попросту не в праве.
Но пользователей сети очень зацепила его фраза «для танго нужны двое», которая в оригинале звучит как «it takes two to tango». Журналист подчеркнул, что не имел в виду покупку Take-Two Interactive. И вряд ли это как-то связано с разработчиками It Takes Two.
Тем не менее в Resident Evil 5 есть достижение под названием It Takes Two to Tango, что навело многих на мысль о покупке Capcom, тем более что ранее уже ходили подобные слухи.
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