Capcom купят? В 2022-м будет еще несколько крупных сделок в игровой индустрии

Организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кили рассказал, что в этом году помимо покупки Activision Blizzard и Bungie будет еще несколько крупных сделок между игровыми компаниями.

В детали он вдаваться не стал, но отметил, что эти соглашения находятся на финальных стадиях переговоров.

Have heard from multiple people: As you might suspect, there are a few other big video game deals in final stages of negotiations. It's going to be an interesting year!

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 1, 2022