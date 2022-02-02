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    Новости

    Capcom купят? В 2022-м будет еще несколько крупных сделок в игровой индустрии

    2 февраля 2022
    02.02.2022
    1239
    1 минута на чтение
    В 2022 году будет еще несколько крупных сделок в игровой индустрии

    Организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кили рассказал, что в этом году помимо покупки Activision Blizzard и Bungie будет еще несколько крупных сделок между игровыми компаниями.

    В детали он вдаваться не стал, но отметил, что эти соглашения находятся на финальных стадиях переговоров.

    Параллельно с этим редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал, что владеет похожей информацией, раскрывать которую он попросту не в праве.

    Но пользователей сети очень зацепила его фраза «для танго нужны двое», которая в оригинале звучит как «it takes two to tango». Журналист подчеркнул, что не имел в виду покупку Take-Two Interactive. И вряд ли это как-то связано с разработчиками It Takes Two.

    Тем не менее в Resident Evil 5 есть достижение под названием It Takes Two to Tango, что навело многих на мысль о покупке Capcom, тем более что ранее уже ходили подобные слухи.

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