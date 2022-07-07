CDPR выпустила карточный «рогалик» — «Гвинт: Маг-отступник»

CD Projekt RED анонсировала для «Гвинта» первое однопользовательское дополнение под названием «Маг-отступник» (или Rogue Mage в оригинале).

Продаваться оно будет отдельно от оригинальной игры. А по своей сути это будет карточный «рогалик».

В «Маге-отступнике» обещают процедурно сгенерированные карты, а сами игроки будут участвовать в битвах, пополнять свою колоду и принимать непростые решения. Полное прохождение, по словам разработчиков, займет около 30 часов.

Сюжет «Мага-отступника» развернется за сотни лет до рождения Геральта, а в центре внимания будет маг Альзур, пытающийся создать первого ведьмака. И да, это неканоничная для игровой вселенной история.

Релиз состоялся сегодня — 7 июля — на ПК, iOS и Android.