CDPR анонсировала трех «Ведьмаков», сиквел Cyberpunk 2077 и совершенно новую игру

CD Projekt RED поделилась своими планами на ближайшее будущее и анонсировала сразу несколько новых проектов.
- Совершенно новая игра под кодовым названием Hadar, которая будет отличаться от «Ведьмака» и «Киберпанка 2077»;
- Продолжение Cyberpunk 2077 под рабочим названием Project Orion, который «докажет всю мощь и потенциал вселенной Cyberpunk»;
- Project Polaris — продолжение «Ведьмака 3», которое ознаменует новую трилогию. Ей занимается основная команда CDPR;
- Project Sirius — новаторский взгляд от студии The Molasses Flood, известную по The Flame in the Flood. Это будет «незабываемая история для фанатов серии и новичков»;
- Спин-офф «Ведьмака» под рабочим названием Canis Majoris от сторонней студии.
Также студия рассказала, что планирует внедрять мультиплеерные элементы в свои будущие одиночные игры. А еще компания собирается выпускать больше контента вроде фильмов, сериалов и мобильных игр по своим франшизам.
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Редактор
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