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    Новости

    CDPR анонсировала трех «Ведьмаков», сиквел Cyberpunk 2077 и совершенно новую игру

    4 октября 2022
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    04.10.2022
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    0 минут на чтение
    CDPR анонсировала трех «Ведьмаков», сиквел Cyberpunk 2077 и совершенно новую игру

    CD Projekt RED поделилась своими планами на ближайшее будущее и анонсировала сразу несколько новых проектов.

    • Совершенно новая игра под кодовым названием Hadar, которая будет отличаться от «Ведьмака» и «Киберпанка 2077»;
    • Продолжение Cyberpunk 2077 под рабочим названием Project Orion, который «докажет всю мощь и потенциал вселенной Cyberpunk»;
    • Project Polaris — продолжение «Ведьмака 3», которое ознаменует новую трилогию. Ей занимается основная команда CDPR;
    • Project Sirius — новаторский взгляд от студии The Molasses Flood, известную по The Flame in the Flood. Это будет «незабываемая история для фанатов серии и новичков»;
    • Спин-офф «Ведьмака» под рабочим названием Canis Majoris от сторонней студии.

    Также студия рассказала, что планирует внедрять мультиплеерные элементы в свои будущие одиночные игры. А еще компания собирается выпускать больше контента вроде фильмов, сериалов и мобильных игр по своим франшизам.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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