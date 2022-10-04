CDPR анонсировала трех «Ведьмаков», сиквел Cyberpunk 2077 и совершенно новую игру

CD Projekt RED поделилась своими планами на ближайшее будущее и анонсировала сразу несколько новых проектов.

Совершенно новая игра под кодовым названием Hadar , которая будет отличаться от «Ведьмака» и «Киберпанка 2077»;

, которая будет отличаться от «Ведьмака» и «Киберпанка 2077»; Продолжение Cyberpunk 2077 под рабочим названием Project Orion , который «докажет всю мощь и потенциал вселенной Cyberpunk»;

, который «докажет всю мощь и потенциал вселенной Cyberpunk»; Project Polaris — продолжение «Ведьмака 3», которое ознаменует новую трилогию. Ей занимается основная команда CDPR;

— продолжение «Ведьмака 3», которое ознаменует новую трилогию. Ей занимается основная команда CDPR; Project Sirius — новаторский взгляд от студии The Molasses Flood, известную по The Flame in the Flood. Это будет «незабываемая история для фанатов серии и новичков»;

— новаторский взгляд от студии The Molasses Flood, известную по The Flame in the Flood. Это будет «незабываемая история для фанатов серии и новичков»; Спин-офф «Ведьмака» под рабочим названием Canis Majoris от сторонней студии.

Также студия рассказала, что планирует внедрять мультиплеерные элементы в свои будущие одиночные игры. А еще компания собирается выпускать больше контента вроде фильмов, сериалов и мобильных игр по своим франшизам.