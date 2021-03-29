CDPR опубликовала огромный список изменений в патче 1.2 для Cyberpunk 2077

CD Projekt RED опубликовала в своем блоге гигантский (и далеко не полный) список изменений в патче 1.2 для Cyberpunk 2077.
Разработчики исправили множество багов с геймплеем, открытым миром, постановкой сцен, окружением, различными заданиями, графикой, анимацией и интерфейсом. Также студия значительно повысила стабильность и производительность игры на консолях прошлого поколения и устаревших ПК.
Обновление выйдет на всех платформах «скоро» — точной дата пока не называется.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.