Чарли Кокс готов играть Сорвиголову до старости

Чарли Кокс в одном из интервью поделился подробностями о возвращении к роли Сорвиголовы после того, как Netflix закрыл сериал о дьяволе Адской кухни.

Как оказалось, актер не думал, что когда-нибудь ему подвернется шанс вновь сыграть этого персонажа.

В течение многих лет мне задавали вопросы о возвращении к роли Сорвиголовы. И правда в том, что я на 100% предполагал, что это невозможно. Я не слышал ничего от Marvel несколько лет. Сейчас это выглядит так, будто я лгал долгое время. Но это не так. Я врал очень короткий промежуток времени, потому что не хотел испортить сюрприз.

При этом Чарли настолько нравится его герой, что он готов играть его вечность.

Надеюсь, я буду сниматься в этой роли многие годы. Надеюсь, это никогда не закончится. Надеюсь, все дойдет до того, что люди мне будут говорить: «Ты слишком стар, чтобы исполнять его роль».

Также актер в восторге от того, что теперь Сорвиголова может взаимодействовать с другими известными персонажами.

Кроссоверы — это то, в чем я хотел бы принять участие. Я не знаю, как это будет выглядеть. И я не знаю, какие планы у Marvel. Но есть несколько действительно интересных историй, которые я бы хотел, чтобы персонаж раскрыл.

Напомним, Сорвиголова появился в «Человеке-пауке: Нет пути домой» в качестве адвоката Питера Паркера. А в сериале «Соколиный глаз» вернулся его заклятый враг — Кингпин в исполнении Винсента Д’Онофрио.