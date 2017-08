Незаконченные черновики знаменитого английского писателя Терри Пратчетта уничтожили дорожным катком — как того и хотел сам автор. Об этом рассказало издание The Guardian, поделившись фотографиями процесса.

Терри Пратчетт скончался в марте 2015 года после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Перед смертью писатель отдал несколько важных распоряжений, которые касаются его творчества. Вот что об этом говорил его близкий друг и соавтор Нил Гейман:

Всё, над чем он работал, после его смерти нужно извлечь со всех его компьютеров, положить на дорогу и раскатать катком.

В минувшую пятницу Роб Уилкинс, распорядитель наследства Пратчетта, выполнил волю писателя. Он опубликовал несколько твитов с фотографиями и подписью «собираюсь выполнить свои обязательства перед Терри».

There goes the browsing history… Many thanks to @steamfair. Soon to be on display at @SalisburyMuseum in September https://t.co/Di8tvTO4Hi pic.twitter.com/onGGWLDYL4 — Terry Pratchett (@terryandrob) August 25, 2017

И историю браузера туда же. Спасибо ярмарке паровых машин. Посмотреть на диск можно будет в сентябре в музее Солсбери.

The steam roller Lord Jericho at @steamfair proving modern technology is no match for the might of the Industrial Revolution @terryandrob pic.twitter.com/iLZjuRZnnD — Richard Henry (@Wiltshire_flo) August 29, 2017

Паровой каток Lord Jericho доказывает, что современные технологии не могут потягаться с индустриальной революцией.

Жёсткий диск будет представлен на большой выставке в Солсбери Terry Pratchett: HisWorld, которая посвящена жизни и творчеству писателя. Она пройдёт с 16 сентября 2017 до 13 января 2018 года.

