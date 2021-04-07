Что почитать: космоопера «Черные паруса» и продолжение «Адепта» Адама Пшехшты

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали пиратская космоопера «Черные паруса» Аластера Рейнольдса и фэнтези-роман «Губернатор» Адама Пшехшты.

Издательство «Азбука» выпустит второй роман из цикла «Мстительница» Аластера Рейнольдса под названием «Черные паруса». Переводом занималась Наталия Осояну. Скоро книга отправится в печать.

Когда-то Адрана и Арафура Несс мечтали о путешествиях, приключениях и богатствах. Теперь им принадлежит космический парусник «Мстительница», однако вместе с кораблем сестры унаследовали чудовищную репутацию его прежнего владельца. Вынужденные скитаться по мрачным задворкам обитаемого космоса, они придумывают план, который позволит им вернуться в гостеприимные края, а потом разгадать важнейшую для человечества загадку тринадцати Заселений, узнать, как и почему в окрестностях Старого Солнца возникали очаги цивилизации.

Издательство fanzon представило русскоязычную обложку продолжения «Адепта» за авторство Адама Пшехшты, которое получило название «Губернатор».

Варшава под немецкой оккупацией, идет Первая мировая война. Отодвинутая далеко на восток русская армия готовится к контрнаступлению, а Рудницкий получает предложение от немцев, от которого он не может отказаться. Избегая вмешательства в политику, алхимик невольно вовлекается в игру, в которой на карту поставлена жизнь и даже больше.

Тем временем в анклавах появляются существа, которые носят имена падших ангелов. Дороги Рудницкого и Самарина снова пересекаются, но на этот раз каждый из них сражается под другим флагом.