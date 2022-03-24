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    Новости

    Что почитать: восьмой том «Колеса Времени» и сборник Джо Хилла

    24 марта 2022
    24.03.2022
    208
    1 минута на чтение

    Несмотря ни на что, российские издательства продолжают выпускать у нас фантастику. Сегодня две ожидаемых новинки: сборник мистических рассказов Джо Хилла в красивой польской обложке и уже восьмой том эпического фэнтези «Колеса Времени».

    Джо Хилл
    Чёрный телефон

    Что почитать: восьмой том «Колеса Времени» и сборник Джо Хилла

    Это сборник «Призраки XX века», включающий ранние работы автора. fanzon будет их выпускать в оформлении от студии Dark Crayon (в таком уже выходили «Рога»). В планах выпустить всю серию. В сборник войдёт и рассказ «Чёрный телефон», по которому выходит одноимённый сериал.

    Имоджен ждет вас в театре «Розовый бутон». Она молода, красива… и мертва… Фрэнсис когда-то был человеком, но теперь он двухметровая саранча, и все в Каллифоре задрожат, когда услышат, как он поет… Джон заперт в подвале, залитом кровью полудюжины убитых детей, а по старинному черному телефону, давно отключенному, звонят по ночам умершие… Нолан знает, но никогда не сможет рассказать, что на самом деле произошло тем далеким летом, когда его младший построил огромный картонный форт с таинственными дверями, ведущими в другие миры… Прошлое не умерло. Это еще даже не прошлое…

    В планах на май.

    Роберт Джордан
    Путь кинжалов

    Что почитать: восьмой том «Колеса Времени» и сборник Джо Хилла 2

    «Азбука» медленно, но верно продолжает переиздавать монументальное «Колесо Времени». Перевод с английского Тахира Велимеева и Виталия Волковского (текст романа заново отредактирован и исправлен).

    Монархи Пограничных земель, собрав войска и по древнему обычаю дав взаимную клятву, отправляются походом на юг, чтобы разобраться с Рандом ал’Тором, который взбаламутил полмира и объявил себя Возрожденным Драконом.

    Тем временем Илэйн и Найнив, заполучив Чашу Ветров и заключив сделку с Морским народом, собираются избавить страну от безумной жары и засухи, наведенных Темным.

    Положение поистине безысходное. Эбу Дар, важнейший морской порт континента, захватили явившиеся с моря шончанские войска и идут теперь с боями на Иллиан.

    Ранд ал’Тор вступает в схватку с врагом. Но почему саидин, часть силы, которая правит Вселенной и вращает Колесо Времени, не подчиняется его воле, а Калландор, меч, который дается в руки только истинному Дракону, разит всех подряд — и чужих, и своих?..

    Объём 672 страницы.

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     Дмитрий Злотницкий |  05.12.2021

    Бледная тень «Властелина колец».

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