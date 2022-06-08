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    Новости

    Cyberpunk: Edgerunners, «Принц-дракон» и «Властелины вселенной» — что показали в третий день Geeked Week

    9 июня 2022
    09.06.2022
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    1 минута на чтение
    Что показали во второй день Geeked Week 4

    Сегодня ночью прошла третья презентация Netflix в рамках Geeked Week, на этот раз посвященная анимационным проектам стримингового сервиса.

    Мы собрали все самое важное с трансляции в одной заметке.

    Запись трансляции

    «Властелины вселенной: Революция»

    Первым делом анонсировали продолжение «Властелинов вселенной: Откровение» под названием «Революция».

    Обещают, что Хи-Мен и Скелетор вернутся. Над проектом снова работает Кевин Смит.

    Что показали во второй день Geeked Week 1

    «Принц-дракон»

    Тизер-трейлер четвертого сезона «Принца-дракона» под названием Mystery of Aaravos.

    Entergalactic

    Netflix представил актерский состав анимационного сериала для взрослых Entergalactic, в который вошли Тимоти Шаламе, Джессика Уильямс, Кристофер Эбботт и другие.

    Премьера состоится этой осенью.

    «Любовь, смерть и роботы»

    Режиссер Альберто Миэльго подробно рассказал о работе над короткометражкой Jibaro из третьей части «Любви, смерти и роботов».

    FARZAR

    Новый трейлер FARZAR — научно-фантастического мультфильма от создателей «Полиции Парадайз» и «Бриклберри».

    «Корпорация «Заговор»»

    На второй сезон продлили мультсериал от создателя «Гравити Фолз» про корпорацию, которая скрывает правдивые теории заговора.

    Moonrise

    Новый аниме-сериал от Wit Studio, ответственной за «Атаку титанов», «Пузырь» и другие известные тайтлы.

    Что показали во второй день Geeked Week 2

     

    Cyberpunk: Edgerunners

    Презентацию закончили небольшим тизер-трейлером аниме Cyberpunk Edgerunners от CD Projekt RED и студии Trigger, ответственной за Kill la Kill и «Промар».

    Сериал выйдет в сентябре 2022 года.

    Что показали во второй день Geeked Week 3

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     Дмитрий Кинский |  07.06.2022

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