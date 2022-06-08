Cyberpunk: Edgerunners, «Принц-дракон» и «Властелины вселенной» — что показали в третий день Geeked Week

Сегодня ночью прошла третья презентация Netflix в рамках Geeked Week, на этот раз посвященная анимационным проектам стримингового сервиса.

Мы собрали все самое важное с трансляции в одной заметке.

Запись трансляции

«Властелины вселенной: Революция»

Первым делом анонсировали продолжение «Властелинов вселенной: Откровение» под названием «Революция».

Обещают, что Хи-Мен и Скелетор вернутся. Над проектом снова работает Кевин Смит.

«Принц-дракон»

Тизер-трейлер четвертого сезона «Принца-дракона» под названием Mystery of Aaravos.

Entergalactic

Netflix представил актерский состав анимационного сериала для взрослых Entergalactic, в который вошли Тимоти Шаламе, Джессика Уильямс, Кристофер Эбботт и другие.

Премьера состоится этой осенью.

«Любовь, смерть и роботы»

Режиссер Альберто Миэльго подробно рассказал о работе над короткометражкой Jibaro из третьей части «Любви, смерти и роботов».

FARZAR

Новый трейлер FARZAR — научно-фантастического мультфильма от создателей «Полиции Парадайз» и «Бриклберри».

«Корпорация «Заговор»»

На второй сезон продлили мультсериал от создателя «Гравити Фолз» про корпорацию, которая скрывает правдивые теории заговора.

Moonrise

Новый аниме-сериал от Wit Studio, ответственной за «Атаку титанов», «Пузырь» и другие известные тайтлы.

Cyberpunk: Edgerunners

Презентацию закончили небольшим тизер-трейлером аниме Cyberpunk Edgerunners от CD Projekt RED и студии Trigger, ответственной за Kill la Kill и «Промар».

Сериал выйдет в сентябре 2022 года.