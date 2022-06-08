Cyberpunk: Edgerunners, «Принц-дракон» и «Властелины вселенной» — что показали в третий день Geeked Week

Сегодня ночью прошла третья презентация Netflix в рамках Geeked Week, на этот раз посвященная анимационным проектам стримингового сервиса.
Мы собрали все самое важное с трансляции в одной заметке.
Запись трансляции
«Властелины вселенной: Революция»
Первым делом анонсировали продолжение «Властелинов вселенной: Откровение» под названием «Революция».
Обещают, что Хи-Мен и Скелетор вернутся. Над проектом снова работает Кевин Смит.
«Принц-дракон»
Тизер-трейлер четвертого сезона «Принца-дракона» под названием Mystery of Aaravos.
Entergalactic
Netflix представил актерский состав анимационного сериала для взрослых Entergalactic, в который вошли Тимоти Шаламе, Джессика Уильямс, Кристофер Эбботт и другие.
Премьера состоится этой осенью.
«Любовь, смерть и роботы»
Режиссер Альберто Миэльго подробно рассказал о работе над короткометражкой Jibaro из третьей части «Любви, смерти и роботов».
FARZAR
Новый трейлер FARZAR — научно-фантастического мультфильма от создателей «Полиции Парадайз» и «Бриклберри».
«Корпорация «Заговор»»
На второй сезон продлили мультсериал от создателя «Гравити Фолз» про корпорацию, которая скрывает правдивые теории заговора.
Moonrise
Новый аниме-сериал от Wit Studio, ответственной за «Атаку титанов», «Пузырь» и другие известные тайтлы.
Cyberpunk: Edgerunners
Презентацию закончили небольшим тизер-трейлером аниме Cyberpunk Edgerunners от CD Projekt RED и студии Trigger, ответственной за Kill la Kill и «Промар».
Сериал выйдет в сентябре 2022 года.
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