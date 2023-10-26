«Что-то возвращается» — новый трейлер спецэпизодов «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

BBC и Disney+ представили трейлер грядущих спецэпизодов «Доктора Кто» в честь 60-летия франшизы, в которых вернутся Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт.

Вместе с этим стали известны их даты выхода. Премьера первой серии The Star Beast состоится 25 ноября, второй Wild Blue Yonder — 2 декабря, а третьей The Giggle — 9 декабря.

На посту шоураннера теперь старый-новый Рассел Т. Дэвис, который прежде возродил сериал. А саундтреком вновь занимается Мюррей Голд, который покинул проект после назначения Криса Чибнелла.

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