«Что-то возвращается» — новый трейлер спецэпизодов «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

BBC и Disney+ представили трейлер грядущих спецэпизодов «Доктора Кто» в честь 60-летия франшизы, в которых вернутся Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт.
Вместе с этим стали известны их даты выхода. Премьера первой серии The Star Beast состоится 25 ноября, второй Wild Blue Yonder — 2 декабря, а третьей The Giggle — 9 декабря.
На посту шоураннера теперь старый-новый Рассел Т. Дэвис, который прежде возродил сериал. А саундтреком вновь занимается Мюррей Голд, который покинул проект после назначения Криса Чибнелла.
Трейлер
Постеры
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.