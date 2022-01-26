Crytek раньше времени анонсировала Crysis 4

Crytek раньше времени объявила в китайской соцсети BiliBili, что в разработке находится Crysis 4. На момент написания заметки публикацию уже удалили. Скорее всего, полноценный анонс состоится в ближайшее время.

Издание «Чемп.Play» со ссылкой на свои источники подтвердило информацию. Игра, судя по всему, находится на ранней стадии разработки. Именно с ней студия планирует вернуться в высшую лигу индустрии.

В оригинально посте говорилось: «Проект Crysis 4 подтвержден, открываем новое нано поле битвы». Тем не менее подробностей об игре пока нет, их разработчики пообещали раскрыть позднее.

Обновлено: Crytek официально подтвердила Crysis 4 и показала тизер-трейлер.