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    Новости

    Crytek раньше времени анонсировала Crysis 4

    26 января 2022
    26.01.2022
    453
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    Crytek раньше времени анонсировала Crysis 4

    Crytek раньше времени объявила в китайской соцсети BiliBili, что в разработке находится Crysis 4. На момент написания заметки публикацию уже удалили. Скорее всего, полноценный анонс состоится в ближайшее время.

    Издание «Чемп.Play» со ссылкой на свои источники подтвердило информацию. Игра, судя по всему, находится на ранней стадии разработки. Именно с ней студия планирует вернуться в высшую лигу индустрии.

    В оригинально посте говорилось: «Проект Crysis 4 подтвержден, открываем новое нано поле битвы». Тем не менее подробностей об игре пока нет, их разработчики пообещали раскрыть позднее.

    Обновлено: Crytek официально подтвердила Crysis 4 и показала тизер-трейлер.

    Черновик 949

     

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