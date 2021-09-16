Cyberpunk 2077, The Outer Worlds и Shadowrun — что купить на распродаже RPG в GOG?

В GOG началась распродажа научно-фантастических RPG, в рамках которой многие игры получили солидные скидки. Мы по традиции собрали в одной заметке самые заманчивые предложения.
- Re-Legion: Deluxe Edition — 99 рублей (было 380 рублей);
- Cyberpunk 2077 — 1339 рублей (было 1999 рублей);
- The Surge 1 & 2 Dual Pack — 555 рублей (было 1829 рублей);
- Shadowrun Trilogy — 329 рублей (было 1290 рублей);
- The Outer Worlds — 699 рублей (было 1999 рублей);
- Deus Ex: Human Revolution Director’s Cut — 69 рублей (было 399 рублей);
- Deus Ex: Mankind Divided — 99 рублей (было 649 рублей);
- Elex — 289 рублей (было 1399 рублей);
- We are the Dwarves — 49 рублей (было 399 рублей);
- Dex — 49 рублей (было 419 рублей);
- The Technomancer — 149 рублей (было 699 рублей).
Акция завершится 23 сентября.
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Редактор
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