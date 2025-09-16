КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
«Навсикая из Долины Ветров»: как родилась легенда Миядзаки
«Давно не виделись» — новый трейлер мультсериала Splinter Cell: Deathwatch

Дмитрий Кинский
16 сентября 18:47
1 минута на чтение
Netflix выпустил новый трейлер анимационного сериала по мотивам Splinter Cell с подзаголовком Deathwatch.
В центре сюжета будет постаревший Сэм Фишер. Это будет оригинальная история, действие которой разворачивается после Blacklist.
Шоураннером выступает Дерек Колстад («Джон Уик»), который большой фанат серии. Главного героя озвучивает Лев Шрайбер.
Премьера состоится 14 октября.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

