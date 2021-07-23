Даже книга о Винни-Пухе получит приквел

Вы когда-нибудь задумывались, как именно Винни-Пух попал в дом Кристофера Робина? Скоро мы узнаем об этом из официальной книги-приквела за авторством детской писательницы Джейн Риордан.

Обещают, что она будет написана в духе историй Алана Александра Милна, а проиллюстрирует сборник из 10 рассказов Марк Берджесс — в стиле Эрнеста Шепарда.

По сюжету Винни будет исследовать лондонский универмаг, в котором Милн купил его для своего сына Кристофера, музей естественной истории и зоопарк, где плюшевый медведь познакомился с тезкой — Виннипегом.

Риордан прежде уже писала несколько историй о Винни-Пухе. По ее словам, приквел будет вдохновлен реальной жизнью Кристофера Робина.