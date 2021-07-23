Даже книга о Винни-Пухе получит приквел

Вы когда-нибудь задумывались, как именно Винни-Пух попал в дом Кристофера Робина? Скоро мы узнаем об этом из официальной книги-приквела за авторством детской писательницы Джейн Риордан.
Обещают, что она будет написана в духе историй Алана Александра Милна, а проиллюстрирует сборник из 10 рассказов Марк Берджесс — в стиле Эрнеста Шепарда.
По сюжету Винни будет исследовать лондонский универмаг, в котором Милн купил его для своего сына Кристофера, музей естественной истории и зоопарк, где плюшевый медведь познакомился с тезкой — Виннипегом.
Риордан прежде уже писала несколько историй о Винни-Пухе. По ее словам, приквел будет вдохновлен реальной жизнью Кристофера Робина.
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