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    Новости

    Даже книга о Винни-Пухе получит приквел

    23 июля 2021
    23.07.2021
    924
    0 минут на чтение
    Даже книга о Винни-Пухе получит приквел 1

    Вы когда-нибудь задумывались, как именно Винни-Пух попал в дом Кристофера Робина? Скоро мы узнаем об этом из официальной книги-приквела за авторством детской писательницы Джейн Риордан.

    Обещают, что она будет написана в духе историй Алана Александра Милна, а проиллюстрирует сборник из 10 рассказов Марк Берджесс — в стиле Эрнеста Шепарда.

    По сюжету Винни будет исследовать лондонский универмаг, в котором Милн купил его для своего сына Кристофера, музей естественной истории и зоопарк, где плюшевый медведь познакомился с тезкой — Виннипегом.

    Риордан прежде уже писала несколько историй о Винни-Пухе. По ее словам, приквел будет вдохновлен реальной жизнью Кристофера Робина.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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