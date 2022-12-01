DC приостановила сотрудничество с издательством «Азбука»

Издательство «Азбука» объявило, что DC Comics «вслед за другими издателями» была вынуждена приостановить сотрудничество с Россией «из-за нестабильной обстановки в мире».

В конце 2022 году истекает контракт между «Азбукой» и DC. И последняя решила отложить его продление на неопределенный срок.

Издательство подчеркнуло, что американская компания не рвет с концами связи с Россией, так как «Азбука» для нее — важный партнер.

«Азбука» продолжит работу над уже начатыми и незаконченными сериями, чтобы максимально быстро вернуться к ним, когда придет время. Среди них «Роковой патруль», «Бэтмен» Моррисона, «Проповедник», «Болотная тварь», «Финальный Кризис» и не только. Те комиксы, которые отправили в печать в декабре, еще будут доступны для продажи.

Уже изданные комиксы DC тоже сразу не исчезнут, некоторое время они будут оставаться в продаже.

В заключение «Азбука» отметила, что контракты с японскими издателями никуда не делись. Поэтому она продолжит выпускать больше манги.