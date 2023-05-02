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    Новости

    Дэймона Линделофа попросили уйти из «Звездных войн»

    2 мая 2023
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    02.05.2023
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    0 минут на чтение
    Дэймона Линделофа попросили уйти из «Звездных войн»

    Создатель «Хранителей» от HBO и «Остаться в живых» Дэймон Линделоф рассказал, что оставил роль сценариста нового фильма по «Звездным войнам» не по своему желанию.

    Я не просто вел переговоры о присоединении к «Звездным войнам». Я присоединился к «Звездным войнам». А потом меня попросили уйти.

    К сожалению, Линделоф не уточнил, почему так случилось. Но он не откажется поработать над «Звездными войнами», если ему предложат еще раз.

    Если у вас что-то не получается, надо попробовать еще раз. Или, как сказал бы мастер Йода, еще раз попробовать.

    Напомним, Дэймона заменит создатель «Острых козырьков» Стивена Найта, он перепишет сценарий Линделофа.

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     Кот-император |  23.03.2023 |  195

    Он заменит ушедшего Дэймона Линделофа.

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