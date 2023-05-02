Дэймона Линделофа попросили уйти из «Звездных войн»

Создатель «Хранителей» от HBO и «Остаться в живых» Дэймон Линделоф рассказал, что оставил роль сценариста нового фильма по «Звездным войнам» не по своему желанию.

Я не просто вел переговоры о присоединении к «Звездным войнам». Я присоединился к «Звездным войнам». А потом меня попросили уйти.

К сожалению, Линделоф не уточнил, почему так случилось. Но он не откажется поработать над «Звездными войнами», если ему предложат еще раз.

Если у вас что-то не получается, надо попробовать еще раз. Или, как сказал бы мастер Йода, еще раз попробовать.

Напомним, Дэймона заменит создатель «Острых козырьков» Стивена Найта, он перепишет сценарий Линделофа.