Дэймона Линделофа попросили уйти из «Звездных войн»

Создатель «Хранителей» от HBO и «Остаться в живых» Дэймон Линделоф рассказал, что оставил роль сценариста нового фильма по «Звездным войнам» не по своему желанию.
Я не просто вел переговоры о присоединении к «Звездным войнам». Я присоединился к «Звездным войнам». А потом меня попросили уйти.
К сожалению, Линделоф не уточнил, почему так случилось. Но он не откажется поработать над «Звездными войнами», если ему предложат еще раз.
Если у вас что-то не получается, надо попробовать еще раз. Или, как сказал бы мастер Йода, еще раз попробовать.
Напомним, Дэймона заменит создатель «Острых козырьков» Стивена Найта, он перепишет сценарий Линделофа.
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Кот-император | 23.03.2023 | 195
Он заменит ушедшего Дэймона Линделофа.
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