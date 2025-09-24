КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

Deus Ex, Battlefield 6 и Saros — что показали на State of Play

Андрей Квасков
25 сентября 00:31
84
1 минута на чтение
Sony провела презентацию State of Play, в рамках которой показала трейлеры будущих игр. Мы собрали основные анонсы в одном месте.

Saros

Saros
чтобы посмотреть видео
you-video
Новая игра от создателей Returnal, которая выйдет 20 марта 2026 года.
Новая игра от создателей Returnal, которая выйдет 20 марта 2026 года.

Zero Parades

Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Создатели Disco Elysium из студии ZA/UM представили трейлер новой игры, которая ожидается в 2026 году.

Deus Ex

Deus Ex
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Оригинальная Deus Ex получит ремастер — релиз ожидается 5 февраля 2026 года на PS5. Работает над ремастером студия Aspyr совместно с монреальским подразделением Eidos.

Battlefield 6

Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
EA презентовала новый трейлер шутера — на этот раз ролик посвящен сюжетной кампании.

Nioh 3

Nioh 3
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Halloween

Halloween
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Игра по мотивам «Хэллоуина» в духе Friday the 13th the Game выйдет 8 сентября 2026 года

Crimson Desert

Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Амбициозная экшен-RPG обзавелась датой выхода — 19 марта 2026 года.
Амбициозная экшен-RPG обзавелась датой выхода — 19 марта 2026 года.

Wolverine

Wolverine
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Студия Insomniac Games, известная по Spider-Man, презентовала дебютный трейлер Wolverine — экшена про одноименного мутанта из Marvel. Игра выйдет весной 2026 года.

Андрей Квасков
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
