Динозавры и вулканы в трейлере документалки Life on Our Planet

Netflix опубликовал трейлер своего следующего документального научно-популярного проекта Life on Our Planet, который расскажет о зарождении и развитии жизни на Земле.
Трейлер обещает показать динозавров, мамонтов и других доисторических созданий.
Над сериалом работает команда другой серии документальных сериалов Our Planet — сверхпопулярного проекта Netflix. Продюсером выступает Стивен Спилберг.
Все эпизоды покажут 25 октября.
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