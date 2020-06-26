Disco Elysium получит сериал от продюсеров «Соника в кино»

В производство запущен сериал по мотивам Disco Elysium — сообщает Variety. За него отвечает продюсерская компания dj2 Entertainment, которая работала над «Соником в кино».

Вот что об этом сказала ведущая сценаристка игры:

Мы очень рады, что вам понравилась Disco Elysium. И мы счастливы объединиться с dj2, чтобы расширить вселенную франшизы и познакомить с ней новую аудиторию.

Подробностей о проекте на данный момент нет. Сценариста еще не назначили. Также сериал не прикреплен ни к одному онлайн-кинотеатру.

Disco Elysium вышла в 2019 году — игру хорошо встретили как критики, так и обычные геймеры. Она получила массу наград, в том числе звание лучшей RPG на The Game Awards.