Disney заказал сериал-продолжение «Живой стали»

Disney для своего стриминг-сервиса заказал сериал-продолжение «Живой стали».

Подробностей о проекте пока нет. Известно только, что среди продюсеров числятся режиссёр оригинала Шон Леви и Роберт Земекис.

Оригинальная картина с Хью Джекманом и Эванджелин Лилли рассказывала о мире будущего, в котором бои роботов заменили привычный бокс. В центре сюжета — бывший боксёр, а теперь промоутер, переметнувшийся в Робобокс. Он решает, что наконец нашел своего чемпиона, когда ему попадается выбракованный, но очень способный робот. Параллельно он знакомится с 11-летним мальчуганом, который оказывается его сыном.

Производством займутся студии Disney Branded Television, 20th Television и 21 Laps. Последняя — студия самого Шона Леви, которая работала над фильмом «Главный герой» и сериалом «Очень странные дела».

Ранее в этом году Леви рассказывал, что после того, как фильм ушёл на Netflix, у него появилась новая аудитория. И теперь продюсер и режиссёр ведёт переговоры с Джекманом о потенциальном продолжении.

«Живая сталь» основана на рассказе Ричарда Матесона 1956 года «Сталь».