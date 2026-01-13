КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Джордж Мартин планирует ещё 12 историй про Дунка и Эгга

Кот-император
13 января 09:30
10
1 минута на чтение
Джордж Мартин, автор «Игры престолов», набросал план ещё на 12 повестей и рассказов про межевого рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга. Это будет продолжение книжной трилогии «Межевой рыцарь» по миру «Игры престолов».
В 2026 году на HBO выходит экранизация «Межевого рыцаря» — сериал «Рыцарь Семи королевств». Поэтому Мартин поделился своими черновиками с шоураннером сериала Айрой Паркером, чтобы тот мог на их основе создавать будущие сезоны сериала, если до них дойдёт дело. Пока что у Айры есть материал: про Дунка и Эгга написано три повести.
Когда эти черновики превратятся в полноценные книги? Мартин говорит, что возьмётся за первую повесть, когда закончит «Ветра зимы», долгожданную шестую часть основной саги, начатой «Игрой престолов».

Все спецпроекты