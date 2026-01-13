Джордж Мартин планирует ещё 12 историй про Дунка и Эгга

Джордж Мартин , автор «Игры престолов», набросал план ещё на 12 повестей и рассказов про межевого рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга. Это будет продолжение книжной трилогии « Межевой рыцарь » по миру «Игры престолов».

В 2026 году на HBO выходит экранизация «Межевого рыцаря» — сериал «Рыцарь Семи королевств». Поэтому Мартин поделился своими черновиками с шоураннером сериала Айрой Паркером, чтобы тот мог на их основе создавать будущие сезоны сериала, если до них дойдёт дело. Пока что у Айры есть материал: про Дунка и Эгга написано три повести.