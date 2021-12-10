Драконы пробуждаются в трейлере второго сезона аниме по DOTA

Netflix опубликовал трейлер второго сезона аниме-сериала под названием «DOTA: Кровь дракона» (или DOTA: Dragon’s Blood в оригинале).

Шоураннером выступает Эшли Миллер, которая работала над супергеройскими фильмами вроде «Людей Икс: Первый класс».

А за производство отвечает южнокорейская студия Mir, которая летом этого года выпустила анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка».

Первый сезона «DOTA: Кровь дракона» тепло приняли как критики, так и обычные зрители. На сайте Rotten Tomatoes у сериала рейтинг 75%.

Новые серии выйдут совсем скоро — 6 января.