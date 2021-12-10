Драконы пробуждаются в трейлере второго сезона аниме по DOTA

Netflix опубликовал трейлер второго сезона аниме-сериала под названием «DOTA: Кровь дракона» (или DOTA: Dragon’s Blood в оригинале).
Шоураннером выступает Эшли Миллер, которая работала над супергеройскими фильмами вроде «Людей Икс: Первый класс».
А за производство отвечает южнокорейская студия Mir, которая летом этого года выпустила анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка».
Первый сезона «DOTA: Кровь дракона» тепло приняли как критики, так и обычные зрители. На сайте Rotten Tomatoes у сериала рейтинг 75%.
Новые серии выйдут совсем скоро — 6 января.
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Никита Казимиров | 29.03.2021
Правда, за восемь эпизодов авторы лишь подвели сюжет к глобальному противостоянию и только-только начали раскрывать замыслы героев.
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Редактор
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