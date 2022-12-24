Древние римляне, викинги и много динозавров: трейлер мультсериала по ARK: Survival Evolved

Studio Wildcard представила дебютный трейлер мультсериала по мотивам «выживача» ARK: Survival Evolved.
В центре сюжета — палеонтолог Хелена Уокер, которая попадает из современности в таинственную первобытную страну после того, как переживает ужасную жизненную трагедию. В новом опасном мире ей предстоит научиться выживать и найти союзников, пытаясь понять, в какой странной новой вселенной она оказалась.
Для озвучания мультсериала был приглашён по-настоящему звёздный актёрский состав: Моника Беллуччи, Мишель Йео, Джерард Батлер, Эллиот Пейдж, Карл Урбан, Дэвид Теннант, Алан Тьюдик и Вин Дизель, который также стал исполнительным продюсером проекта.
ARK: The Animated Series выйдет в 2023 году.
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