Древние римляне, викинги и много динозавров: трейлер мультсериала по ARK: Survival Evolved

Studio Wildcard представила дебютный трейлер мультсериала по мотивам «выживача» ARK: Survival Evolved.

В центре сюжета — палеонтолог Хелена Уокер, которая попадает из современности в таинственную первобытную страну после того, как переживает ужасную жизненную трагедию. В новом опасном мире ей предстоит научиться выживать и найти союзников, пытаясь понять, в какой странной новой вселенной она оказалась.