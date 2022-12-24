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    Новости

    Древние римляне, викинги и много динозавров: трейлер мультсериала по ARK: Survival Evolved

    24 декабря 2022
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    24.12.2022
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    Дебютный трейлер мультсериала по мотивам ARK: Survival Evolved

    Studio Wildcard представила дебютный трейлер мультсериала по мотивам «выживача» ARK: Survival Evolved.

    В центре сюжета — палеонтолог Хелена Уокер, которая попадает из современности в таинственную первобытную страну после того, как переживает ужасную жизненную трагедию. В новом опасном мире ей предстоит научиться выживать и найти союзников, пытаясь понять, в какой странной новой вселенной она оказалась.

    Для озвучания мультсериала был приглашён по-настоящему звёздный актёрский состав: Моника Беллуччи, Мишель Йео, Джерард Батлер, Эллиот Пейдж, Карл Урбан, Дэвид Теннант, Алан Тьюдик и Вин Дизель, который также стал исполнительным продюсером проекта.

    ARK: The Animated Series выйдет в 2023 году.

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