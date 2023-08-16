Джеймс Ганн опроверг слух, что Лекса Лютора в «Супермене: Наследие» сыграет порноактер

Несколько дней назад в сети появился слух, что Лекса Лютора в новом «Супермене» с подзаголовком «Наследие» может сыграть порноактер Джонни Синс.
Однако режиссер и сценарист картины Джеймс Ганн опроверг эту информацию. Судя по всему, он удивился, что кто-то в это вообще поверил.
Ранее СМИ сообщали, что на эту роль претендует Николас Холт из «Безумного Макса: Дорога ярости» и «Ренфилда».
Премьера «Супермена: Наследие» состоится 11 июля 2025 года.
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Редактор
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