Джеймс Ганн опроверг слух, что Лекса Лютора в «Супермене: Наследие» сыграет порноактер

Несколько дней назад в сети появился слух, что Лекса Лютора в новом «Супермене» с подзаголовком «Наследие» может сыграть порноактер Джонни Синс.

Однако режиссер и сценарист картины Джеймс Ганн опроверг эту информацию. Судя по всему, он удивился, что кто-то в это вообще поверил.

Ранее СМИ сообщали, что на эту роль претендует Николас Холт из «Безумного Макса: Дорога ярости» и «Ренфилда».

Премьера «Супермена: Наследие» состоится 11 июля 2025 года.