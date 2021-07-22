Джеймс Ганн считает большинство кинокомиксов скучными

Режиссер «Стражей галактики» и «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн в одном из интервью неожиданно заявил, что супергеройские фильмы наверняка умрут, если их формула останется прежней.

Мы знаем, что случилось с вестернами и фильмами о войне. Не нужно быть гением, чтобы сложить два плюс два и увидеть некую цикличность. Единственная надежда на будущее кинокомиксов — они должны измениться. Они действительно тупые. И для меня сейчас они в основном скучные.

Но это относится не ко всем фильмам, поскольку некоторые авторы, как и он сам, стараются привнести в кинокомиксы нечто новое — элементы других жанров.

Также режиссер отметил, что на него сильное влияние оказали работы художника Дэйва Гиббонса и комикс «Хранители» Алана Мура.