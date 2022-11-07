Джеймс Ганн сосредоточен на создании новой киновселенной DC

Творческий руководитель фильмов и сериалов DC Джеймс Ганн в общих чертах описал, что ждет киновселенную DC в ближайшем будущем.

В первую очередь Ганн подчеркнул, что он и его коллеги слышат пожелания фанатов в соцсетях, которые хотели бы сохранить «Легенд завтрашнего дня», увидеть режиссерскую версию «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра и не только.