Джеймс Ганн сосредоточен на создании новой киновселенной DC

Творческий руководитель фильмов и сериалов DC Джеймс Ганн в общих чертах описал, что ждет киновселенную DC в ближайшем будущем.
В первую очередь Ганн подчеркнул, что он и его коллеги слышат пожелания фанатов в соцсетях, которые хотели бы сохранить «Легенд завтрашнего дня», увидеть режиссерскую версию «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра и не только.
Но все наше основное внимание сосредоточено создании новой вселенной DC, которая расскажет самую большую историю в нескольких фильмах, сериалах и анимационных проектах. Мы приглашаем в нашу вселенную все фандомы DC со всей мультивселенной и не только. И нам не терпится, чтобы рассказать вам больше.
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