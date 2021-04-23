Джеймс Ганн закончил сценарий спецэпизода «Стражей Галактики»

Джеймс Ганн сообщил, что закончил сценарий рождественского эпизода «Стражей Галактики».

This is the wrapping. The present is inside. #GotGHS 🎅🏽🚀💜 pic.twitter.com/NqDw5s6ed8 — James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2021

Постановщик уточнил в комментариях, что речь идёт не полноценном фильме, а телеэпизоде, который, вероятно, покажут на Disney+. Кто-то из подписчиков сравнил задумку с рождественским выпуском «Звёздных войн», на что Ганн неиронично заметил, что любил в детстве этот выпуск.

Твит не остался без внимания главного джедая далёкой-далёкой галактики, который припомнил одну из ключевых фраз «Звёздных войн»:

I have a very bad feeling about this… https://t.co/JkZs7hamVA — Mark Hamill (@HamillHimself) April 23, 2021

У меня плохое предчувствие насчёт этого

Стоит ли считать это намёком на появление актёра в выпуске? Кто знает.

Показать эпизод планируют в декабре 2022-го. Его действие развернётся между четвёртым «Тором» и третьими «Стражами Галактики».

Пока что режиссёр занят «Отрядом самоубийц: Миссия навылет» для Warner Bros., в прокат фильм выйдет в августе этого года. К тому же, идёт работа над сериалом для HBO Max про Миротворца в исполнении Джона Сины.