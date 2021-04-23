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    Новости

    Джеймс Ганн закончил сценарий спецэпизода «Стражей Галактики»

    23 апреля 2021
    Кот-император
    23.04.2021
    1275
    1 минута на чтение
    Джеймс Ганн закончил сценария спецэпизода «Стражей Галактики»

    Джеймс Ганн сообщил, что закончил сценарий рождественского эпизода «Стражей Галактики».

    Постановщик уточнил в комментариях, что речь идёт не полноценном фильме, а телеэпизоде, который, вероятно, покажут на Disney+. Кто-то из подписчиков сравнил задумку с рождественским выпуском «Звёздных войн», на что Ганн неиронично заметил, что любил в детстве этот выпуск.

    Твит не остался без внимания главного джедая далёкой-далёкой галактики, который припомнил одну из ключевых фраз «Звёздных войн»:

    У меня плохое предчувствие насчёт этого

    Стоит ли считать это намёком на появление актёра в выпуске? Кто знает.

    Показать эпизод планируют в декабре 2022-го. Его действие развернётся между четвёртым «Тором» и третьими «Стражами Галактики».

    Пока что режиссёр занят «Отрядом самоубийц: Миссия навылет» для Warner Bros., в прокат фильм выйдет в августе этого года. К тому же, идёт работа над сериалом для HBO Max про Миротворца в исполнении Джона Сины.

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    А еще он никогда не хотел снять «Мстителей».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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