Джеймс Ганн закончил сценарий спецэпизода «Стражей Галактики»

Джеймс Ганн сообщил, что закончил сценарий рождественского эпизода «Стражей Галактики».
This is the wrapping. The present is inside. #GotGHS 🎅🏽🚀💜 pic.twitter.com/NqDw5s6ed8
— James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2021
Постановщик уточнил в комментариях, что речь идёт не полноценном фильме, а телеэпизоде, который, вероятно, покажут на Disney+. Кто-то из подписчиков сравнил задумку с рождественским выпуском «Звёздных войн», на что Ганн неиронично заметил, что любил в детстве этот выпуск.
Твит не остался без внимания главного джедая далёкой-далёкой галактики, который припомнил одну из ключевых фраз «Звёздных войн»:
I have a very bad feeling about this… https://t.co/JkZs7hamVA
— Mark Hamill (@HamillHimself) April 23, 2021
У меня плохое предчувствие насчёт этого
Стоит ли считать это намёком на появление актёра в выпуске? Кто знает.
Показать эпизод планируют в декабре 2022-го. Его действие развернётся между четвёртым «Тором» и третьими «Стражами Галактики».
Пока что режиссёр занят «Отрядом самоубийц: Миссия навылет» для Warner Bros., в прокат фильм выйдет в августе этого года. К тому же, идёт работа над сериалом для HBO Max про Миротворца в исполнении Джона Сины.
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А еще он никогда не хотел снять «Мстителей».
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