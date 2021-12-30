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    Новости

    Джордж Мартин о «Доме дракона»: это темный и мрачный сериал

    30 декабря 2021
    30.12.2021
    1024
    0 минут на чтение
    Джордж Мартин о «Доме дракона»: это темный и мрачный сериал

    Создатель «Песни льда и пламени» Джордж Мартин в своем блоге рассказал, что он посмотрел черновую версию пилотного эпизода «Дома дракона».

    Писатель отметил, что вряд ли он будет объективен в своих высказываниях, но первая серия ему очень понравилась.

    Я видел черновой вариант первого эпизода. И мне он понравился. Он темный, мрачный и интуитивный. Шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник проделали потрясающую работу, а актерский состав… Большинство из вас слышали только о некоторых актерах, как это было с «Игрой престолов». Но я думаю, что вы полюбите многих из них.

    По его словам, Таргариены находятся в надежных руках, поэтому фанаты «Игры престолов» вряд ли останутся разочарованными.

    Напомним, «Дом дракона» должен выйти в начале 2022 года — точной даты премьеры пока нет.

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     Дмитрий Кинский |  20.12.2021

    Он над ней как раз работал.

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