Джордж Мартин о «Доме дракона»: это темный и мрачный сериал

Создатель «Песни льда и пламени» Джордж Мартин в своем блоге рассказал, что он посмотрел черновую версию пилотного эпизода «Дома дракона».

Писатель отметил, что вряд ли он будет объективен в своих высказываниях, но первая серия ему очень понравилась.

Я видел черновой вариант первого эпизода. И мне он понравился. Он темный, мрачный и интуитивный. Шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник проделали потрясающую работу, а актерский состав… Большинство из вас слышали только о некоторых актерах, как это было с «Игрой престолов». Но я думаю, что вы полюбите многих из них.

По его словам, Таргариены находятся в надежных руках, поэтому фанаты «Игры престолов» вряд ли останутся разочарованными.

Напомним, «Дом дракона» должен выйти в начале 2022 года — точной даты премьеры пока нет.