11 июня прошла презентация Nintendo — но не в формате пресс-конференции, а в формате Direct (стрим с пачкой трейлеров и других роликов). Мы выбрали из неё самое главное — в том числе и порт третьего «Ведьмака» для Switch и сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Super Smash Bros. Ultimate

В скором времени в ростер добавятся новые персонажи. Летом заглянут герои из Dragon Quest, а осенью — Банджо и Казуи (те самые собака и утка из Duck Hunt).

А девятая часть Dragon Quest XI увидит свет на Switch 27 сентября.

The Dark Crystal Age of Resistance Tactics

Пошаговая тактическая игра по кукольному сериалу Netflix во вселенной Джима Хэнсона! Релиз намечен на 2019-й.

Сам сериал увидит свет 30 августа.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Ремейк классики 1993 года выйдет 20 сентября. Вот как теперь выглядит игра:

«Ведьмак 3: Дикая охота»

Слухи оказались правдивыми — для Nintendo Switch действительно выйдет порт третьего «Ведьмака». В Complete Edition войдут оба сюжетных DLC. Самое время для шуток про The Switcher.

За порт отвечает русско-американская команда Saber Interactive (World War Z, Ghostbusters: The Video Game – Remastered, Quake Champions).

Релиз в этом году.

Astral Chain

Фантастический экшен от Platinum Games (Bayonetta, NieR: Automata) увидит свет эксклюзивно для Switch уже 30 августа этого года.

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Его объявили в самом конце Direct во внезапном ролике на движке BotW. Никаких подробностей пока нет. Вероятно, игры будут связаны сюжетно, а сиквел создают на том же движке.

Порты игр

Кроме того, в 2019 году на Switch выйдет ещё несколько игр от сторонних разработчиков:

Spyro: Reignited Trilogy — 3 сентября

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch — 20 сентября

The Sinking City — осень

Alien: Isolation — до конца 2019

New Super Lucky’s Tale — осень

Порт получат некоторые части серии Resident Evil: Zero, Remake, четвёртая, пятая и шестая. Точных дат пока нет.