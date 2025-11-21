Эдгара Райта спросили про неснятую «Барбареллу» с Сидни Суини

Сами книги прекрасны, фантастичны и прогрессивны. Мне нравятся фильмы той эпохи. Все эти итальянские фильмы с чувственностью поп-арта.

После неприятного опыта (речь о том, как Райту не дали экранизировать свой сценарий «Человека-муравья» — прим. МирФ), я в целом не хотел больше снимать супергеройские фильмы. Но это не значит, что меня не интересуют фильмы по комиксам.





Одна из причин, почему мы с Майклом Бакаллом сняли «Бегущего человека» — мы работали над ещё одной адаптацией комикса, но она развалилась из-за авторских прав. Не буду рассказывать, что это было, на случай, если этот проект ещё вернётся.

Думаю, если бы его сняли, он был бы ближе к первоисточнику. Мне нравится оригинальный фильм, и думаю, я посмотрел его как раз в нужном возрасте: слишком молодым.