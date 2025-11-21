Эдгара Райта спросили про неснятую «Барбареллу» с Сидни Суини

Ещё три года назад стало известно, что в разработке находится новый фильм по французским комиксам о Барбарелле, сексапильной космической героине. На эту роль подписалась Сидни Суини («Однажды в Голливуде», «Непорочная»), а режиссёром должен был стать Эдгар Райт («Армагеддец», «Скотт Пилигрим»). Однако этот проект застрял в производственном аду.
Недавно Райт рассказал о том, каким мог бы стать этот фильм, и сравнил его со старой адаптацией, в которой сыграла Джейн Фонда.
Эдгар Райт
Думаю, если бы его сняли, он был бы ближе к первоисточнику. Мне нравится оригинальный фильм, и думаю, я посмотрел его как раз в нужном возрасте: слишком молодым. Сами книги прекрасны, фантастичны и прогрессивны. Мне нравятся фильмы той эпохи. Все эти итальянские фильмы с чувственностью поп-арта.
После неприятного опыта (речь о том, как Райту не дали экранизировать свой сценарий «Человека-муравья» — прим. МирФ), я в целом не хотел больше снимать супергеройские фильмы. Но это не значит, что меня не интересуют фильмы по комиксам.
Одна из причин, почему мы с Майклом Бакаллом сняли «Бегущего человека» — мы работали над ещё одной адаптацией комикса, но она развалилась из-за авторских прав. Не буду рассказывать, что это было, на случай, если этот проект ещё вернётся.