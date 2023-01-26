«Эй, кхалиси!»: трейлер продолжения «Шазама!»

Warner Bros. показала трейлер супергеройского комедийного боевика «Шазам! Ярость богов». Ролик почти целиком посвящён сражениям — на этот раз супергерои столкнутся с дочерьми Атласа, которые хотят забрать у детишек силу богов.

От второй части ждём того же, что и от первой картины, только больше, дороже и масштабнее. На роль злодеек и вовсе позвали звёздных Хелен Миррен и Люси Лью. С другой стороны, есть ощущение, что продолжение растеряло придурковатый подростковый флёр, свойственный первой части. И теперь всё снова сведётся к спасению мира.

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Так ли это, можно будет увидеть с 17 марта.