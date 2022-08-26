Эксупуложион! Первый тизер спин-оффа KonoSuba про Мэгумин

KADOKAWA представила первый тизер-трейлер спин-оффа KonoSuba под названием «Да взорвется этот расчудесный мир» (или Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! в оригинале).

За производство отвечает студия Drive («Спираль»). А в режиссерском кресле Такаоми Канасаки, работавший над аниме-сериалом и полнометражкой во франшизе.

Сюжет развернется до событий KonoSuba, а в центре сюжета будет колдунья Мэгумин, владеющая исключительно магией взрывов.

Премьера состоится в 2023 году.