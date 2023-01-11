Элли и Цикады в новых отрывках из сериала The Last of Us

В сети появилось несколько коротких отрывков из телеадаптации The Last of Us от HBO.
Оба ролика посвящены Элли в исполнении Беллы Разми, которая только-только попала к Цикадам. Также в них можно увидеть Марлин, которую сыграла Мерл Дэндридж.
Ранее критики тепло встретили сериал, назвав его шедевром и лучшей экранизацией игры в истории.
Премьера The Last of Us состоится 15 января.
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