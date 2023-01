Элли и Цикады в новых отрывках из сериала The Last of Us

В сети появилось несколько коротких отрывков из телеадаптации The Last of Us от HBO.

Оба ролика посвящены Элли в исполнении Беллы Разми, которая только-только попала к Цикадам. Также в них можно увидеть Марлин, которую сыграла Мерл Дэндридж.

Ранее критики тепло встретили сериал, назвав его шедевром и лучшей экранизацией игры в истории.

Премьера The Last of Us состоится 15 января.