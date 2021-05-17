«Это не к добру» — вышел трейлер «Монстров на каникулах: Трансформания»

Sony Pictures представила полноценный трейлер четвертой и заключительной части «Монстров на каникулах» (в оригинале Hotel Transylvania) с подзаголовком «Трансформания».

На этот раз вампиры и прочая нечисть по вине Ван Хельсинга превращается в обычных людей, а Джонатан — в настоящего чудище!

Постановкой занимаются Дерек Драймон («Время приключений») и Дженнифер Клуска («Монстрические питомцы») вместо Генндия Тартаковского.

В России картина выйдет 23 июля.