С вами вновь припозднившийся дайджест фантастической музыки за прошлый месяц! Альбомов, которые хочется осветить, выходит всё больше, поэтому отобрать самое интересное всё сложнее и сложнее. В сентябре в наших наушниках и колонках играли фэнтезийный и тёмный эмбиент, прогрессивный рок, электроника и разнообразный металл, а по части клипов нас удивил режиссёр «Последних джедаев». Как и всегда, напоминаем, что в наш список наверняка не попали многие другие релизы, потому что подборка субъективна от начала и до конца. Но если вы наткнётесь на интересный альбом или забавный клип, то обязательно расскажите о нём в нашем паблике «ВКонтакте» через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!

Музыкальные альбомы

Erik Ekholm — Wild War

Жанр: электроника, эпическая музыка

Эрик Экхольм — композитор и продюсер, который пишет музыку и создаёт библиотеки звуков для промо-материалов к фильмам и сериалам. Он успел отметиться работой над «Бегущим по лезвию 2049», «Лигой Справедливости», «Отрядом самоубийц» и многими другими известными голливудскими проектами. Но помимо этого, Экхольм записывает сольные альбомы, в которых сочетаются гитарный драйв, ритмичные ударные и электронные аранжировки. Именно таким получился Wild War. Украшением пластинки стали загадочная композиция Starscape и невообразимо эпичная Marauder. В общем, отличный саундтрек для тренировок!

Слушайте Wild War — Erik Ekholm на Яндекс.Музыке Sumac — Love in Shadow

Жанр: пост-метал, нойз

Сокрушительный релиз от Sumac — группы, состоящей из Аарона Тёрнера (Isis, Old Man Gloom), Брайана Кука (Russian Circles) и Ника Якишина (Baptists). Тёрнер продолжает искать звук, который сможет вывести слушателя к новым пределам восприятия. На этот раз Sumac затаились в тени, чтобы рассказать историю любви. Всего четыре трека продолжительностью от 12 до 21 минуты, начиненные любовью — по определению Бендера из «Футурамы», штукой «подозрительной, бедной и жадной». Альбом не для новичков — что в любви, что в пост-метале.

Paleowolf — Archetypal

Жанр: дарк-эмбиент

Пятый полноформатный альбом одного из самых ярких проектов жанра. Как и прежде, Paleowolf обращаются к тёмной и первобытной сущности внутри человека. В Archetypal основу звучания задают ударные и вокал, которые воссоздают дух ритуалов древних племён — того гляди, кого-нибудь принесут в жертву! Часть треков вроде Mooncall и Nightfire намного спокойнее и медитативнее — мрачный гул убаюкивает и погружает в транс.

Riverside — Wasteland

Жанр: прогрессив-рок

Riverside — польская группа, сочетающая в своих композициях агрессию прогрессив-рока и меланхоличность эмбиента. За такой необычный микс пресса сравнивала исполнителей с Pink Floyd, Radiohead и Dead Can Dance — Riverside действительно чем-то на них похожи. В феврале 2016 года не стало гитариста Петра Грудзинского. Группа решила не искать ему постоянную замену, а выступать с сессионными музыкантами. Лёгкий, мелодичный и вместе с тем очень энергичный Wasteland — первый альбом в этом составе. Музыканты не потеряли в качестве и, кажется, нашли в себе новые силы творить — не зря пользователи Amazon оценили пластинку на 4,6 звёзды из 5.

Слушайте Wasteland — Riverside на Яндекс.Музыке

Deicide — Overtures of Blasphemy

Жанр: дэт-метал

Если при упоминании Гленна Бентона вы усмехаетесь и припоминаете, что фронтмент Deicide когда-то обещал не пережить возраст Христа, а потом взял и пережил, то вы и так всё знаете про последний альбом дэтстеров из Флориды. Если же это имя вам не знакомо, но дэт-метал не чужд, вам всё равно стоит попробовать этот еретический микс из распятий, могил и плоти. Тематика текстов за почти 30 лет не изменилась, музыка — лишь косметически, так что диск вполне пригоден для первого знакомства с группой, тем более что записан достойно, да и миролюбивым дьяволопоклонникам-фанатам вроде понравился.

Слушайте Overtures Of Blasphemy — Deicide на Яндекс.Музыке

The Midnight — Kids

Жанр: ретровейв, дрим-поп

Один из самых известных коллективов ретровейв-сцены возвращается с ностальгическим альбомом, посвящённым детству музыкантов и тому, что его наполняло, — от сияющих вывесок на тёмных улицах до полного зала игровых автоматов. На погружение работают как размеренный темп композиций, так и узнаваемый вокал. Это не бодрые и сумасшедшие Dance with the Dead или Perturbator — The Midnight подкупают лёгким мечтательным звучанием, которое вызывает в памяти знакомые образы.

Слушайте Kids — The Midnight на Яндекс.Музыке Brant Bjork — Mankind Woman

Стиль: стоунер-рок

Брант Бьорк — вполне себе воплощение Чувака из «Большого Лебовски», только круче: он умеет и расслабляться, и делать отличную музыку. Один из главных музыкантов в стоунере записывает сольные альбомы с 1999 года и ни разу не дал повода заподозрить, что в составе великих Kyuss он был всего лишь ударником. Идей у Бьорка всегда было много, и Mankind Woman навевает ассоциации с соулом и ритм-н-блюзом (в классическом понимании термина). Отличный саундтрек для поездки по пригороду, пока осень позволяет.

Слушайте Mankind Woman — Brant Bjork на Яндекс.Музыке

Sage — Anno Domini 1573

Жанр: метал

Дебютная пластинка амбициозных хорватских музыкантов, которые хотят сказать новое слово в жанре. Помогает им в этом бывший участник Kamelot, барабанщик Кейси Грилло (Casey Grillo), который выступил сопродюсером. По словам музыкантов, Anno Domini 1573 рассказывает о типичной борьбе добра со злом, чести и жадности и посвящено крестьянскому восстанию Уота Тайлера 1381 года, в ходе которого погибло свыше полутора тысяч бунтовщиков. Дебют Sage вышел убедительным и по тематике, и по звучанию, которое напоминает сразу и павер, и хеви, и прогрессив. Отдельно отметим классические музыкальные инструменты вроде флейты, которые создают убедительную атмосферу средневековья.

Conan — Existential Void Guardian

Жанр: дум-метал

Ливерпульская группа Conan определяет свой стиль как «пещерный боевой дум». Лучше творцов не скажешь! На своём четвёртом лонгплее они закрепляют успех, достигнутый предыдущими дисками. Сочный звук, мрачные риффы и бескрайняя равнина, полная врагов, которых нужно упокоить с миром, — вот что такое Existential Void Guardian. Размять шею под музыку Conan вживую можно будет в ноябре — англичане посетят Москву и Питер.

Слушайте Existential Void Guardian — Conan на Яндекс.Музыке

BrokenTale — Legends

Жанр: эмбиент, эпическая музыка

BrokenTale — ещё один коллектив, который пишет музыку для фильмов, короткометражек, видеоигр и промо-материалов. В отличие от Эрика Экхольма, эта группа работает скорее в фэнтезийном направлении. Их новый альбом Legends — воодушевляющий саундтрек к удивительному приключению туда и обратно, в котором есть место и безмятежным мотивам, и ритмичным барабанам для сражений, и грандиозному, почти торжественному звучанию. Шесть треков — это, конечно, чертовски мало для партии в Dungeons & Dragons, но у группы есть ещё четыре полноформатника.

Слушайте Legends — BrokenTale на Яндекс.Музыке

Anaal Natrakh — A New Kind of Horror

Жанр: блэк-метал, индастриал, грайндкор

Любимый в нашей стране за одно название (как и великолепные YOB) дуэт отметил двадцатилетие свежим альбомом. A New Kind of Horror посвящён Первой мировой войне, столетие с окончания которой человечество отметит в этом году. Многие музыканты уже обращались к ней в своих работах (хотя и не так часто, как ко Второй мировой), но Anaal Natrakh не стремятся быть первыми — им важно правильно передать ощущение той бойни, когда ещё допускались химические и газовые атаки, а танки казались чем-то неведомым и кошмарным. Подходящий саундтрек для конца света.

Слушайте A New Kind of Horror — Anaal Nathrakh на Яндекс.Музыке

Stratovarius — Oblivion

Жанр: пауэр-метал, симфоник-метал

Сингл, который по своему содержанию тянет скорее на полноформатный альбом. Разгадка проста — финны поместили на пластинку не только три новых трека (Enigma, Oblivion и Burn Me Down), но и девять малоизвестных старых композиций. А для поклонников оркестрового звучания тут есть ещё четыре дополнительных трека в симфонической аранжировке. Безукоризненно бодрый, динамичный и зажигательный сингл запросто скрасит ожидание поклонников перед выходом настоящего LP.

Слушайте Oblivion — Stratovarius на Яндекс.Музыке

A Forest of Stars — Grave Mounds And Grave Mistakes

Жанр: психоделический блэк-метал

Никто так и не может определить, что исполняют A Forest Of Stars. Эклектика, стиль и качество — инструменты, на которых играет ансамбль из Лидса. Grave Mounds And Grave Mistakes — разнообразный и остроумный альбом, на котором хватает и нежных, и жестоких моментов — для любого настроения. Когда в следующий раз на вечеринке кто-нибудь попросит: «А поставьте что-нибудь интересненькое», у вас будет превосходный вариант.

Слушайте Grave Mounds and Grave Mistakes — A Forest Of Stars на Яндекс.Музыке

Voivod — The Wake

Стиль: прогрессив-трэш-метал

Voivod всегда умели удивлять. Если не музыкой, то хотя бы её количеством. На The Wake канадцы всё-таки удивляют музыкой — как всегда диссонансной, но бодрой и боевой (для их-то преклонных лет). Это прекрасно записанный, но не рафинированный лонгплей с запоминающимися треками, способными пробудить от спячки любого поклонника. Если хватит терпения, дождитесь весны и включите The End of Dormancy своему другу-медведю, результат вас приятно удивит (желательно заранее убедиться, что он любит Voivod)!

Слушайте The Wake — Voivod на Яндекс.Музыке

Clutch — A Book of Bad Decisions

Жанр: стоунер-рок

Clutch заполнили вакуум, оставшийся после Motorhead, и олицетворяют собой старый добрый рок-н-ролл. На треке How To Shake Hands они предлагают меры, которые точно улучшат жизнь простого горожанина: например, поместить на двадцатидолларовую банкноту Джими Хендрикса, а на пятидолларовую — комика Билла Хикса, который никогда не стеснялся высказать всё, что думает про власть или экономику. Открыть свой разум правде — точно неплохое решение!

Послушать можно на Apple Music.

Саундтреки

John Paesano — Marvel’s Spider-Man

За музыку к игровому блокбастеру от Insomniac отвечает американский композитор Джон Паэзано, который известен саундтреком к фильму «Лекарство от здоровья» и сериалам «Защитники» и «Сорвиголова» производства Marvel/Netflix. И если в шоу его работа была не столь впечатляющей, то для видеоигры Паэзано выложился на полную. У него получился первоклассный саундтрек к супергеройскому хиту — яркие боевые композиции для сражений и размеренные треки для бытовых миссий. Кстати, работу Паэзано номинировали на премию HMMA Music In Visual Media Awards в категории «Лучший саундтрек к видеоигре»!

Brian D’Oliveira — Shadow of the Tomb Raider

Над саундтреком к другому громкому ААА-тайтлу сентября тоже позвали работать кинокомпозитора. Брайан Доливейр с должным усердием воссоздал атмосферу приключений в экзотических краях. Спектр звучания получился очень широким: от тревожных смычковых композиций, нагнетающих саспенс, до умиротворяющего эмбиента, погружающего слушателя в мир дикой природы. Но львиная доля, разумеется, за боевыми треками с выверенным барабанным ритмом — в точности обряды древних времён.

Inon Zur — Pathfinder: Kingmaker

И ещё одна прекрасная находка для поклонников фэнтезийных саундтреков. Композитор Инон Зур, работавший над музыкой к первым двум частям Dragon Age и к третьей и четвёртой Fallout, подарил отечественной ролевой игре чудесный саундтрек, ничем не уступающий композициям из других популярных RPG. Большая часть треков — лёгкий эмбиент с духовыми и клавишными, идеальный аккомпанемент к путешествиям по глобальной карте и исследованию Украденных земель. А главная тема игры из меню создания персонажа рискует надолго врезаться в память. Этот трек прозвучит раз пятнадцать, пока вы выбираете параметры для героя.

Весь плейлист можно послушать на YouTube.

Музыкальные клипы

Clutch — In Walks Barbarella

Хотя этот клип вышел в конце августа, мы всё равно не можем его не отметить, раз заговорили о Clutch. Вычурная стилизация под анимированный комикс задаёт настроение всему бесшабашному треку In Walks Barbarella — фантастической вариации «Как я встретил вашу маму». Все слова появляются в бабблах, так что остаётся только вовремя подпевать этой фантасмагоричной истории.

LCD Soundsystem — Oh Baby

LCD Systems — исполнители, играющие что-то среднее между инди-роком и электронной музыкой. Клип на Oh Baby группе поставил не кто иной, как режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон, а снялись в нём Сисси Спейсек (звёзда «Кэрри» и «Касл-Рока») и Дэвид Стрэтэйрн («Пространство», «Ультиматум Борна», «Миллиарды»). Ролик — настоящий короткометражный НФ-шедевр, посвящённый паре возлюбленных-учёных, которые создают портал.

RISE (ft. The Glitch Mob, Mako, and The Word Alive)

Анимационные клипы для чемпионатов League of Legends уже давно стали отдельным жанром музыкальных видео — скоро им будут давать отдельные награды, если ещё нет. Riot Games вновь удалось зарядить клип неисчерпаемым зарядом бодрости и мотивации к действию — и это помимо отличной анимации и постановки боёв.

Trevor Powers — Film it All

Психоделичный пластилиновый клип о судьбе тех, кто попадает в объектив и смотрит через объектив. Лихой анимационный калейдоскоп закручивает и засасывает не хуже чёрный дыры из «Интерстеллара». Несмотря на сумбурность, клип отлично ложится на музыку — особенно в безумном припеве.