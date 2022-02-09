Фил Спенсер хочет сделать Starfield самой популярной игрой Тодда Говарда

Репортер Axios Стивен Тотило поговорил с главой Xbox Филом Спенсером и узнал подробнее о его дальнейших планах по развитию франшиз.

К примеру, руководитель игрового направления Microsoft хочет сделать Starfield самой популярной игрой Тодда Говарда.

Я доволен статистикой Forza Horizon 5 и Halo Infinite… И мне нравится, как много людей сыграли в Psychonauts 2 по сравнению с первой часть. Так что когда я беседую с командами — например, с Тоддом о Starfield, — то я думаю: «Как я могу сделать ее самой популярной игрой Тодда Говарда?»

А вот как именно он хочет расширить аудиторию Starfield, учитывая ее эксклюзивность на платформе Microsoft, не уточняется.

Отдельно Фил хочет уделить внимание играм Blizzard.

Мы с вами росли во времена, когда Blizzard, как и Pixar, была синонимом качества. Вот к чему я стремлюсь со всеми ее брендами. И я очень хочу поработать с творческими командами, чтобы добиться этого.

В заключение Спенсер отметил, что не пытается выставить себя добряком, просто он старается говорить прямо о целях Microsoft.