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    Новости

    Фил Спенсер хочет сделать Starfield самой популярной игрой Тодда Говарда

    9 февраля 2022
    09.02.2022
    355
    0 минут на чтение
    Фил Спенсер хочет сделать Starfield самой популярной игрой Тодда Говарда

    Репортер Axios Стивен Тотило поговорил с главой Xbox Филом Спенсером и узнал подробнее о его дальнейших планах по развитию франшиз.

    К примеру, руководитель игрового направления Microsoft хочет сделать Starfield самой популярной игрой Тодда Говарда.

    Я доволен статистикой Forza Horizon 5 и Halo Infinite… И мне нравится, как много людей сыграли в Psychonauts 2 по сравнению с первой часть. Так что когда я беседую с командами — например, с Тоддом о Starfield, — то я думаю: «Как я могу сделать ее самой популярной игрой Тодда Говарда?»

    А вот как именно он хочет расширить аудиторию Starfield, учитывая ее эксклюзивность на платформе Microsoft, не уточняется.

    Отдельно Фил хочет уделить внимание играм Blizzard.

    Мы с вами росли во времена, когда Blizzard, как и Pixar, была синонимом качества. Вот к чему я стремлюсь со всеми ее брендами. И я очень хочу поработать с творческими командами, чтобы добиться этого.

    В заключение Спенсер отметил, что не пытается выставить себя добряком, просто он старается говорить прямо о целях Microsoft.

    У меня есть свое представление о том, какую роль могут сыграть видеоигры. Но да, я отвечаю за бизнес в большой публичной компании.

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