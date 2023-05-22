Финальный трейлер игры Star Trek: Resurgence

Студия Dramatic Labs представила финальный трейлер «интерактивного кино» Star Trek: Resurgence.
Действие игры разворачивается вскоре после событий «Звездного пути: Следующее поколение». А в центре сюжета будут офицер Джара Райдек и рядовой Картер Диаз, которые должны разгадать зловещую тайну двух цивилизаций.
Star Trek: Resurgence выйдет 23 мая на PS5, XSX/S, PS4, Xbox One и ПК (в Epic Games Store).
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Редактор
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