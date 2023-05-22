Финальный трейлер игры Star Trek: Resurgence

Студия Dramatic Labs представила финальный трейлер «интерактивного кино» Star Trek: Resurgence.

Действие игры разворачивается вскоре после событий «Звездного пути: Следующее поколение». А в центре сюжета будут офицер Джара Райдек и рядовой Картер Диаз, которые должны разгадать зловещую тайну двух цивилизаций.

Star Trek: Resurgence выйдет 23 мая на PS5, XSX/S, PS4, Xbox One и ПК (в Epic Games Store).