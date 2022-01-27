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    Новости

    Три минуты геймплея Star Wars: 1313. Игру отменили почти десять лет назад

    27 января 2022
    27.01.2022
    943
    0 минут на чтение
    Геймплейный трейлер Star Wars: 1313. Игру отменили почти десять лет назад

    В сети опубликовали трёхминутный геймплейный ролик приключенческой игры Star Wars: 1313. Увы, это не новости о перезапуске, а просто архивный материал.

    В видео изображены улицы Корусанта, где Боба Фетт преследует некую цель. Геймплей напоминает Uncharted и Assassin’s Creed, на которые ориентировались разработчики. Ролик очень черновой — у многих объектов нет текстур и деталей.

    LucasArts работала над игрой в 2012-м, её планировали выпустить для нового поколения. Однако игру отменила Disney после сделки. Новые владельцы закрыли отдел разработки LucasArts, оставив компании только издательские функции и всего десяток сотрудников.

    Сейчас в работе находится сразу несколько игровых проектов по «Звёздным войнам»: ремейк Knights of Old Republic, тактическая стратегия, продолжение Fallen Order и шутер от первого лица.

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    Когда они выйдут, неизвестно.

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