Главную роль в сериале по «Чужому» от автора «Фарго» исполнит звезда «Конца ***го мира»

По данным Deadline, 19 июля в Таиланде стартовали съемки сериала по «Чужому» от создателя «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули.

Вместе с этим стало известно, что главную мужскую роль в шоу исполнит звезда «Конца ***го мира» Алекс Лоутер.

Однако производство пока проходит без участия голливудских актеров, состоящих в ныне бастующей Гильдии актеров США. В их числе, например, исполнительница главной женской роли Сидни Чендлер.

Английским актерам запретили уходить со съемочной площадки в знак солидарность с американскими коллегами, потому что это нарушение контракта, за которое можно привлечь к суду.

График съемок перестроили таким образом, чтобы как можно дальше отложить участие актеров из США.

В то же время забастовка сценаристов, стартовавшая в мае, никак не отразилась на производство сериала по «Чужому», поскольку все сценарии были завершены задолго до этого.