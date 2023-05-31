Главные роли в фильме «Как приручить дракона» исполнят Мейсон Темз и Нико Паркер

Мейсон Темз («Черный телефон») и Нико Паркер (The Last of Us от HBO) сыграют Иккинга и Астрид в киноадаптации «Как приручить дракона».
Режиссером, сценаристом и продюсером выступает Дин ДеБлуа, который снял оригинальный мультсериал.
По сюжету молодой викинг Иккинг не хочет убивать драконов, поэтому, когда его отправляют на охоту Ночной фурии, он решает подружиться с ним.
Фильм выйдет 14 марта 2025 года.
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