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    Новости

    God of War: Ragnarok будет финалом саги в Скандинавии

    16 сентября 2021
    16.09.2021
    300
    0 минут на чтение
    God of War: Ragnarok будет финалом саги в Скандинавии

    Геймдиректор God of War 2018 года Кори Барлог в одном из интервью объяснил, почему Ragnarok будет последней частью в Скандинавском сеттинге.

    Как оказалось, все дело в длительности разработки. Студия просто не хочет, чтобы история растянулась на 15 лет.

    На первую игру у нас ушло пять лет. Вторую, скорее всего, сделают за столько же. И с третьей игрой, вероятно, будет то же самое. В сумме получается 15 лет. Мне кажется, это слишком долго.

    По словам Барлога, история от этого не пострадает, просто она будет не такой масштабной, как изначально задумывалась.

    Мы можем превратить этот пруд в океан с волнами на тысячи миль. Но надо ли это? Есть ли в этом смысл? Если волны будут слишком далеко друг от друга, то можно потерять нить происходящего.

    God of War: Ragnarok выйдет в 2022 году — точной даты пока нет.

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