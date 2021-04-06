«Годзилла против Конга» стартовала в HBO Max в два раза лучше «Лиги справедливости»

Аналитическая фирма Samba TV рассказала, что с 31 марта по 4 апреля как минимум 5 минут «Годзиллы против Конга» посмотрели 3,6 миллиона пользователей в HBO Max.
Если сравнивать с предыдущими премьерами, то фильм показал лучший результат. «Чудо-женщину 1984» за первые четыре дня запустили 2,2 миллиона подписчиков, а «Лигу справедливости» Зака Снайдера — 1,8 миллиона.
Но есть нюанс: Samba TV отслеживает данные только с наземных смарт-телевизоров, поэтому реальные показатели могут оказаться еще выше — сам HBO Max их не раскрывает.
Вместе с этим картина хорошо стартовала в прокате, уже собрав 285 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов. Если бы фильм не вышел в стриминговом сервисе, то он принес бы авторам еще больше денег.
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Но режиссер не собирается за нее браться.
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