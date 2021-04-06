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    Новости

    «Годзилла против Конга» стартовала в HBO Max в два раза лучше «Лиги справедливости»

    6 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    06.04.2021
    495
    0 минут на чтение
    «Годзилла против Конга» стартовала в HBO Max в два раза лучше «Лиги справедливости»

    Аналитическая фирма Samba TV рассказала, что с 31 марта по 4 апреля как минимум 5 минут «Годзиллы против Конга» посмотрели 3,6 миллиона пользователей в HBO Max.

    Если сравнивать с предыдущими премьерами, то фильм показал лучший результат. «Чудо-женщину 1984» за первые четыре дня запустили 2,2 миллиона подписчиков, а «Лигу справедливости» Зака Снайдера — 1,8 миллиона.

    Но есть нюанс: Samba TV отслеживает данные только с наземных смарт-телевизоров, поэтому реальные показатели могут оказаться еще выше — сам HBO Max их не раскрывает.

    Вместе с этим картина хорошо стартовала в прокате, уже собрав 285 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов. Если бы фильм не вышел в стриминговом сервисе, то он принес бы авторам еще больше денег.

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     Дмитрий Кинский |  05.04.2021

    Но режиссер не собирается за нее браться.

     

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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