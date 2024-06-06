«Голодные игры: Рассвет на жатве» — новая книга в 2025, новый фильм в 2026

Сьюзен Коллинз пишет пятую книгу по вселенной «Голодных игр» — «Рассвет на жатве» (Sunrise on the Reaping). Это будет приквел к основной части «Голодных игр» — действие антиутопии развернётся за 24 года до событий первой книги о Китнисс, но через 40 лет после событий «Баллады о змеях и певчих птицах», приквела о юности президента Сноу. Книга расскажет о юбилейных пятидесятых Играх, в которых участвовал и (СПОЙЛЕР!) победил Хеймитч Эбернети, наставник Китнисс.
Книга поступит в продажу 18 мая 2025 года. А уже 20 ноября 2026-го выйдет её экранизация, которую студия Lionsgate одобрила заранее, не читая. Режиссёром снова станет Фрэнсис Лоуренс, снявший большую часть киносерии «Голодные игры». Учитывая временной промежуток, вряд ли в фильме может появиться кто-либо из ведущих актёров предыдущих фильмов (разве что Тома Блайта в роли молодого Сноу очень сильно загримируют). О сюжете ясно, что в нём будет фигурировать Жатва — отбор-лотерея «трибьютов», бойцов-смертников на Голодных играх.
Коллинз рассказывает, что при работе над книгой вдохновлялась трудами шотландского философа Дэвида Хьюма.
Меня вдохновили идеи Дэвида Хьюма о неявном подчинении и, по его словам, «той лёгкости, с которой многими правят немногие». Сюжет глубже погрузится в работу пропаганды и власть тех, кто контролирует информацию. Вопрос «правда или неправда?» кажется мне всё более острым с каждым днём.
О предыдущих частях
Голодные игры
Любовный треугольник ловко прикрыт остросюжетной борьбой за выживание.
Голодные игры 2: И вспыхнет пламя
Бюджет сиквела вдвое больше, чем у первой части, и это заметно.
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Не про любовь, а про политику, свободу и революцию.
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
В первую очередь антиутопия и лишь потом — мелодрама.
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла
Запоздавший приквел о молодости главного злодея двенадцати дистриктов